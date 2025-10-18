- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
25.52 USD
Worst Trade:
-5.36 USD
Profitto lordo:
50.83 USD (37 888 pips)
Perdita lorda:
-24.09 USD (18 709 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (48.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
66.00%
Massimo carico di deposito:
8.59%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
2.97 USD
Profitto medio:
12.71 USD
Perdita media:
-4.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.56 USD (2)
Crescita mensile:
4.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.56 USD
Massimale:
12.43 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.89% (12.43 USD)
Per equità:
1.36% (8.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|4
|DE40
|2
|US500
|2
|US30
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|-2
|DE40
|-10
|US500
|13
|US30
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-1.6K
|DE40
|-8.2K
|US500
|2.3K
|US30
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.52 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.73 USD
Massima perdita consecutiva: -9.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
644
USD
USD
1
100%
9
44%
66%
2.11
2.97
USD
USD
2%
1:500