Aleksandr Valutsa

Alpha Wave Robo MT5 118

Aleksandr Valutsa
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
21 (87.50%)
Loss Trade:
3 (12.50%)
Best Trade:
8.00 USD
Worst Trade:
-7.83 USD
Profitto lordo:
33.05 USD (3 316 pips)
Perdita lorda:
-13.32 USD (707 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.82 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
1.20%
Massimo carico di deposito:
5.60%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
16 (66.67%)
Short Trade:
8 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-4.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.63 USD (2)
Crescita mensile:
18.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
12.66 USD (11.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.89% (2.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 10
AUDJPY 4
GBPAUD 3
AUDCHF 2
NZDCHF 2
AUDUSD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 11
AUDJPY 5
GBPAUD 12
AUDCHF -13
NZDCHF 2
AUDUSD 2
AUDCAD 1
NZDJPY 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.5K
AUDJPY 533
GBPAUD 736
AUDCHF -706
NZDCHF 107
AUDUSD 251
AUDCAD 140
NZDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.23 USD
Massima perdita consecutiva: -12.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
ICMarkets-MT5
0.14 × 7
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 14
RoboForex-ECN
0.88 × 482
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real28
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 190
ICMarketsSC-MT5
1.41 × 307
Exness-MT5Real7
2.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 322
ICTrading-MT5-4
2.57 × 51
Exness-MT5Real5
3.31 × 86
Alpari-MT5
3.50 × 2
Exness-MT5Real33
3.63 × 178
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
Pepperstone-MT5-Live01
4.62 × 13
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
28 più
You can find a description of the signal on our website, in the signals section. The link to the website is in our profile.
Non ci sono recensioni
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 09:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
