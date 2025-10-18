- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
95 (92.23%)
Loss Trade:
8 (7.77%)
Best Trade:
6.84 USD
Worst Trade:
-7.50 USD
Profitto lordo:
50.80 USD (6 987 pips)
Perdita lorda:
-19.77 USD (2 480 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (27.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.38 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
25 (24.27%)
Short Trade:
78 (75.73%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.50 USD (1)
Crescita mensile:
62.06%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.84 USD
Massimale:
10.44 USD (17.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD.ND
|7
|NZDCHF.ND
|7
|EURCAD.ND
|7
|GBPJPY.ND
|6
|EURUSD.ND
|5
|EURJPY.ND
|5
|EURAUD.ND
|5
|USDJPY.ND
|5
|GBPCAD.ND
|4
|NZDCAD.ND
|4
|CHFJPY.ND
|4
|EURCHF.ND
|4
|USDCHF.ND
|4
|CADJPY.ND
|4
|GBPCHF.ND
|4
|NZDJPY.ND
|3
|GBPAUD.ND
|3
|USDCAD.ND
|3
|AUDJPY.ND
|3
|EURNZD.ND
|3
|AUDUSD.ND
|3
|AUDNZD.ND
|3
|EURGBP.ND
|2
|AUDCAD.ND
|2
|CADCHF.ND
|1
|GBPUSD.ND
|1
|AUDCHF.ND
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD.ND
|8
|NZDCHF.ND
|3
|EURCAD.ND
|1
|GBPJPY.ND
|2
|EURUSD.ND
|1
|EURJPY.ND
|-3
|EURAUD.ND
|2
|USDJPY.ND
|5
|GBPCAD.ND
|1
|NZDCAD.ND
|-5
|CHFJPY.ND
|1
|EURCHF.ND
|1
|USDCHF.ND
|1
|CADJPY.ND
|2
|GBPCHF.ND
|7
|NZDJPY.ND
|1
|GBPAUD.ND
|1
|USDCAD.ND
|1
|AUDJPY.ND
|8
|EURNZD.ND
|1
|AUDUSD.ND
|-7
|AUDNZD.ND
|-1
|EURGBP.ND
|0
|AUDCAD.ND
|0
|CADCHF.ND
|0
|GBPUSD.ND
|0
|AUDCHF.ND
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD.ND
|1.4K
|NZDCHF.ND
|205
|EURCAD.ND
|117
|GBPJPY.ND
|392
|EURUSD.ND
|101
|EURJPY.ND
|-455
|EURAUD.ND
|300
|USDJPY.ND
|768
|GBPCAD.ND
|98
|NZDCAD.ND
|-664
|CHFJPY.ND
|162
|EURCHF.ND
|58
|USDCHF.ND
|58
|CADJPY.ND
|327
|GBPCHF.ND
|624
|NZDJPY.ND
|127
|GBPAUD.ND
|113
|USDCAD.ND
|81
|AUDJPY.ND
|1.2K
|EURNZD.ND
|178
|AUDUSD.ND
|-680
|AUDNZD.ND
|-98
|EURGBP.ND
|36
|AUDCAD.ND
|34
|CADCHF.ND
|2
|GBPUSD.ND
|13
|AUDCHF.ND
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.84 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InternationalTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni