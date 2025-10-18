SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Real rockfeller
Alexander Bykov

Real rockfeller

Alexander Bykov
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
InternationalTrading-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
95 (92.23%)
Loss Trade:
8 (7.77%)
Best Trade:
6.84 USD
Worst Trade:
-7.50 USD
Profitto lordo:
50.80 USD (6 987 pips)
Perdita lorda:
-19.77 USD (2 480 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (27.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.38 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
25 (24.27%)
Short Trade:
78 (75.73%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.50 USD (1)
Crescita mensile:
62.06%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.84 USD
Massimale:
10.44 USD (17.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD.ND 7
NZDCHF.ND 7
EURCAD.ND 7
GBPJPY.ND 6
EURUSD.ND 5
EURJPY.ND 5
EURAUD.ND 5
USDJPY.ND 5
GBPCAD.ND 4
NZDCAD.ND 4
CHFJPY.ND 4
EURCHF.ND 4
USDCHF.ND 4
CADJPY.ND 4
GBPCHF.ND 4
NZDJPY.ND 3
GBPAUD.ND 3
USDCAD.ND 3
AUDJPY.ND 3
EURNZD.ND 3
AUDUSD.ND 3
AUDNZD.ND 3
EURGBP.ND 2
AUDCAD.ND 2
CADCHF.ND 1
GBPUSD.ND 1
AUDCHF.ND 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD.ND 8
NZDCHF.ND 3
EURCAD.ND 1
GBPJPY.ND 2
EURUSD.ND 1
EURJPY.ND -3
EURAUD.ND 2
USDJPY.ND 5
GBPCAD.ND 1
NZDCAD.ND -5
CHFJPY.ND 1
EURCHF.ND 1
USDCHF.ND 1
CADJPY.ND 2
GBPCHF.ND 7
NZDJPY.ND 1
GBPAUD.ND 1
USDCAD.ND 1
AUDJPY.ND 8
EURNZD.ND 1
AUDUSD.ND -7
AUDNZD.ND -1
EURGBP.ND 0
AUDCAD.ND 0
CADCHF.ND 0
GBPUSD.ND 0
AUDCHF.ND 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD.ND 1.4K
NZDCHF.ND 205
EURCAD.ND 117
GBPJPY.ND 392
EURUSD.ND 101
EURJPY.ND -455
EURAUD.ND 300
USDJPY.ND 768
GBPCAD.ND 98
NZDCAD.ND -664
CHFJPY.ND 162
EURCHF.ND 58
USDCHF.ND 58
CADJPY.ND 327
GBPCHF.ND 624
NZDJPY.ND 127
GBPAUD.ND 113
USDCAD.ND 81
AUDJPY.ND 1.2K
EURNZD.ND 178
AUDUSD.ND -680
AUDNZD.ND -98
EURGBP.ND 36
AUDCAD.ND 34
CADCHF.ND 2
GBPUSD.ND 13
AUDCHF.ND 68
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.84 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InternationalTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.18 20:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
