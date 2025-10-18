- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
35 (53.03%)
Loss Trade:
31 (46.97%)
Best Trade:
2.93 USD
Worst Trade:
-1.50 USD
Profitto lordo:
22.16 USD (87 517 pips)
Perdita lorda:
-17.38 USD (75 465 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.15 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
37 (56.06%)
Short Trade:
29 (43.94%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-0.56 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-5.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.40 USD (7)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
5.40 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (8.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDXUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDXUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDXUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.93 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +7.15 USD
Massima perdita consecutiva: -5.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni