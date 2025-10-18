SegnaliSezioni
Wesley Hadley

Asian Gold

Wesley Hadley
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
207 (78.40%)
Loss Trade:
57 (21.59%)
Best Trade:
172.05 USD
Worst Trade:
-110.32 USD
Profitto lordo:
2 548.95 USD (44 909 pips)
Perdita lorda:
-1 390.49 USD (63 334 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (44.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
271
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
4.64
Long Trade:
116 (43.94%)
Short Trade:
148 (56.06%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
4.39 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-24.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-201.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.80 USD (3)
Crescita mensile:
3.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
249.46 USD (0.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (128.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 264
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.05 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +44.94 USD
Massima perdita consecutiva: -201.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
4.22 × 9
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.10.18 19:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 19:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
