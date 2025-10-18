- Crescita
Trade:
264
Profit Trade:
207 (78.40%)
Loss Trade:
57 (21.59%)
Best Trade:
172.05 USD
Worst Trade:
-110.32 USD
Profitto lordo:
2 548.95 USD (44 909 pips)
Perdita lorda:
-1 390.49 USD (63 334 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (44.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
271
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
4.64
Long Trade:
116 (43.94%)
Short Trade:
148 (56.06%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
4.39 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-24.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-201.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.80 USD (3)
Crescita mensile:
3.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
249.46 USD (0.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (128.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.05 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +44.94 USD
Massima perdita consecutiva: -201.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|4.22 × 9
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
