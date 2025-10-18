SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Signal for prop firm users
Behruz Ergashev

Signal for prop firm users

Behruz Ergashev
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
30 (66.66%)
Loss Trade:
15 (33.33%)
Best Trade:
27.73 USD
Worst Trade:
-36.82 USD
Profitto lordo:
381.13 USD (253 189 pips)
Perdita lorda:
-189.57 USD (74 443 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (83.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.48 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
26 (57.78%)
Short Trade:
19 (42.22%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
12.70 USD
Perdita media:
-12.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-76.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.40 USD (3)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.62 USD
Massimale:
77.12 USD (0.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 28
BTCUSD_ 11
GBPUSD_ 4
EURUSD_ 1
AUDUSD_ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ 74
BTCUSD_ 67
GBPUSD_ 44
EURUSD_ 10
AUDUSD_ -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ 3.6K
BTCUSD_ 175K
GBPUSD_ 289
EURUSD_ 38
AUDUSD_ -3
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.73 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +83.48 USD
Massima perdita consecutiva: -76.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.18 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
