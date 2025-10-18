- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
30 (66.66%)
Loss Trade:
15 (33.33%)
Best Trade:
27.73 USD
Worst Trade:
-36.82 USD
Profitto lordo:
381.13 USD (253 189 pips)
Perdita lorda:
-189.57 USD (74 443 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (83.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.48 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
26 (57.78%)
Short Trade:
19 (42.22%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
12.70 USD
Perdita media:
-12.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-76.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.40 USD (3)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.62 USD
Massimale:
77.12 USD (0.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|28
|BTCUSD_
|11
|GBPUSD_
|4
|EURUSD_
|1
|AUDUSD_
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|74
|BTCUSD_
|67
|GBPUSD_
|44
|EURUSD_
|10
|AUDUSD_
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|3.6K
|BTCUSD_
|175K
|GBPUSD_
|289
|EURUSD_
|38
|AUDUSD_
|-3
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.73 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +83.48 USD
Massima perdita consecutiva: -76.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni