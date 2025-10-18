- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
286
Profit Trade:
125 (43.70%)
Loss Trade:
161 (56.29%)
Best Trade:
478.70 USD
Worst Trade:
-135.14 USD
Profitto lordo:
4 045.51 USD (3 533 641 pips)
Perdita lorda:
-3 430.76 USD (3 079 330 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (895.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
895.90 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.83%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
174 (60.84%)
Short Trade:
112 (39.16%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
32.36 USD
Perdita media:
-21.31 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-127.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-492.00 USD (20)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
797.11 USD
Massimale:
1 126.12 USD (153.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.37% (143.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|228
|ETHUSD
|30
|XAUUSD
|20
|AUDUSD
|3
|UK100
|3
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|628
|ETHUSD
|-14
|XAUUSD
|0
|AUDUSD
|1
|UK100
|-1
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|480K
|ETHUSD
|-26K
|XAUUSD
|-219
|AUDUSD
|58
|UK100
|-78
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|155
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +478.70 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +895.90 USD
Massima perdita consecutiva: -127.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 169
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 180
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1574
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.28 × 87
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Darwinex-Live
|1.32 × 63
Non ci sono recensioni
