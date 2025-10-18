SegnaliSezioni
Ghalib Emad Almusdi

Me and my friends

Ghalib Emad Almusdi
0 recensioni
61 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
42 (73.68%)
Loss Trade:
15 (26.32%)
Best Trade:
41.75 USD
Worst Trade:
-81.69 USD
Profitto lordo:
164.53 USD (37 810 pips)
Perdita lorda:
-129.52 USD (13 911 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (5.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.79 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
12.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
42 (73.68%)
Short Trade:
15 (26.32%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.61 USD (3)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.63 USD
Massimale:
87.61 USD (149.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (1.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOILm 15
USDJPYm 7
XAGUSDm 7
EURUSDm 6
XAUUSDm 6
UKOILm 4
DE30m 3
US30m 2
BTCUSDm 1
EURJPYm 1
US500m 1
USTECm 1
EURMXNm 1
USDCADm 1
GBPUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOILm -51
USDJPYm 26
XAGUSDm 29
EURUSDm 10
XAUUSDm 23
UKOILm -1
DE30m -1
US30m 0
BTCUSDm 0
EURJPYm 0
US500m 0
USTECm -1
EURMXNm 0
USDCADm -8
GBPUSDm 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOILm 828
USDJPYm -716
XAGUSDm 584
EURUSDm 316
XAUUSDm 23K
UKOILm -31
DE30m -635
US30m 219
BTCUSDm 3.5K
EURJPYm 58
US500m 46
USTECm -3.6K
EURMXNm 37
USDCADm -216
GBPUSDm 256
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.75 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.59 USD
Massima perdita consecutiva: -5.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
2025.10.18 17:07
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 3.29% of days out of the 426 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 17:07
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.64% of days out of the 426 days of the signal's entire lifetime.
