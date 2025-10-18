- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
42 (73.68%)
Loss Trade:
15 (26.32%)
Best Trade:
41.75 USD
Worst Trade:
-81.69 USD
Profitto lordo:
164.53 USD (37 810 pips)
Perdita lorda:
-129.52 USD (13 911 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (5.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.79 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
12.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
42 (73.68%)
Short Trade:
15 (26.32%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.61 USD (3)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.63 USD
Massimale:
87.61 USD (149.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (1.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOILm
|15
|USDJPYm
|7
|XAGUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|XAUUSDm
|6
|UKOILm
|4
|DE30m
|3
|US30m
|2
|BTCUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|US500m
|1
|USTECm
|1
|EURMXNm
|1
|USDCADm
|1
|GBPUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOILm
|-51
|USDJPYm
|26
|XAGUSDm
|29
|EURUSDm
|10
|XAUUSDm
|23
|UKOILm
|-1
|DE30m
|-1
|US30m
|0
|BTCUSDm
|0
|EURJPYm
|0
|US500m
|0
|USTECm
|-1
|EURMXNm
|0
|USDCADm
|-8
|GBPUSDm
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOILm
|828
|USDJPYm
|-716
|XAGUSDm
|584
|EURUSDm
|316
|XAUUSDm
|23K
|UKOILm
|-31
|DE30m
|-635
|US30m
|219
|BTCUSDm
|3.5K
|EURJPYm
|58
|US500m
|46
|USTECm
|-3.6K
|EURMXNm
|37
|USDCADm
|-216
|GBPUSDm
|256
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.75 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.59 USD
Massima perdita consecutiva: -5.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
|
Exness-MT5Real
|8.39 × 72
