SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KingGold Signal
Dai Thanh Le

KingGold Signal

Dai Thanh Le
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
205.71 USD
Worst Trade:
-13.73 USD
Profitto lordo:
413.21 USD (233 768 pips)
Perdita lorda:
-13.73 USD (6 864 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (327.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
327.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
29.10
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
30.10
Profitto previsto:
39.95 USD
Profitto medio:
45.91 USD
Perdita media:
-13.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.73 USD (1)
Crescita mensile:
812.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.73 USD (4.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 5
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 320
XAUUSD 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 167K
XAUUSD 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +205.71 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +327.32 USD
Massima perdita consecutiva: -13.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.18 16:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.67% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 16:07
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati