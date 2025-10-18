- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
205.71 USD
Worst Trade:
-13.73 USD
Profitto lordo:
413.21 USD (233 768 pips)
Perdita lorda:
-13.73 USD (6 864 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (327.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
327.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
29.10
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
30.10
Profitto previsto:
39.95 USD
Profitto medio:
45.91 USD
Perdita media:
-13.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.73 USD (1)
Crescita mensile:
812.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.73 USD (4.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|320
|XAUUSD
|79
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|167K
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
