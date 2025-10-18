- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
16 (45.71%)
Loss Trade:
19 (54.29%)
Best Trade:
300 600.39 IDR
Worst Trade:
-312 591.07 IDR
Profitto lordo:
1 536 729.96 IDR (73 815 pips)
Perdita lorda:
-1 631 440.66 IDR (76 603 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (287 875.72 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
515 372.50 IDR (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
28 (80.00%)
Short Trade:
7 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-2 706.02 IDR
Profitto medio:
96 045.62 IDR
Perdita media:
-85 865.30 IDR
Massime perdite consecutive:
5 (-486 785.06 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-486 785.06 IDR (5)
Crescita mensile:
-13.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100 268.89 IDR
Massimale:
853 562.03 IDR (21.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USTEC
|14
|GBPUSD
|2
|AUDJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-10
|USTEC
|5
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|USTEC
|-11K
|GBPUSD
|-136
|AUDJPY
|3
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +300 600.39 IDR
Worst Trade: -312 591 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +287 875.72 IDR
Massima perdita consecutiva: -486 785.06 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 895
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|19.81 × 228
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni