Fauzy Fitri Taat

Fauzytaat IDR

Fauzy Fitri Taat
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
16 (45.71%)
Loss Trade:
19 (54.29%)
Best Trade:
300 600.39 IDR
Worst Trade:
-312 591.07 IDR
Profitto lordo:
1 536 729.96 IDR (73 815 pips)
Perdita lorda:
-1 631 440.66 IDR (76 603 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (287 875.72 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
515 372.50 IDR (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
28 (80.00%)
Short Trade:
7 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-2 706.02 IDR
Profitto medio:
96 045.62 IDR
Perdita media:
-85 865.30 IDR
Massime perdite consecutive:
5 (-486 785.06 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-486 785.06 IDR (5)
Crescita mensile:
-13.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100 268.89 IDR
Massimale:
853 562.03 IDR (21.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
USTEC 14
GBPUSD 2
AUDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -10
USTEC 5
GBPUSD -4
AUDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8K
USTEC -11K
GBPUSD -136
AUDJPY 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +300 600.39 IDR
Worst Trade: -312 591 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +287 875.72 IDR
Massima perdita consecutiva: -486 785.06 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.09 × 895
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real8
19.81 × 228
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
