Segnali / MetaTrader 5 / GOLD VIP High RR
Van Anh Do

GOLD VIP High RR

Van Anh Do
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1 309%
Exness-MT5Real7
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
112 (66.66%)
Loss Trade:
56 (33.33%)
Best Trade:
869.12 USD
Worst Trade:
-587.52 USD
Profitto lordo:
11 342.57 USD (1 457 492 pips)
Perdita lorda:
-9 713.61 USD (492 114 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 405.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 830.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
112 (66.67%)
Short Trade:
56 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
9.70 USD
Profitto medio:
101.27 USD
Perdita media:
-173.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 776.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 776.48 USD (4)
Crescita mensile:
1 308.54%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.11 USD
Massimale:
2 011.73 USD (73.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.24% (1 447.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 965K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +869.12 USD
Worst Trade: -588 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 405.28 USD
Massima perdita consecutiva: -1 776.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Scalping GOLD like a pro
Non ci sono recensioni
2025.10.18 17:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 17:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
