Trade:
168
Profit Trade:
112 (66.66%)
Loss Trade:
56 (33.33%)
Best Trade:
869.12 USD
Worst Trade:
-587.52 USD
Profitto lordo:
11 342.57 USD (1 457 492 pips)
Perdita lorda:
-9 713.61 USD (492 114 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 405.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 830.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
112 (66.67%)
Short Trade:
56 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
9.70 USD
Profitto medio:
101.27 USD
Perdita media:
-173.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 776.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 776.48 USD (4)
Crescita mensile:
1 308.54%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.11 USD
Massimale:
2 011.73 USD (73.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.24% (1 447.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|965K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +869.12 USD
Worst Trade: -588 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 405.28 USD
Massima perdita consecutiva: -1 776.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Scalping GOLD like a pro
Non ci sono recensioni