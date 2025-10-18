- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
425 (75.89%)
Loss Trade:
135 (24.11%)
Best Trade:
162.72 USD
Worst Trade:
-626.91 USD
Profitto lordo:
4 037.97 USD (54 284 pips)
Perdita lorda:
-3 758.90 USD (50 357 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (47.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
330 (58.93%)
Short Trade:
230 (41.07%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
9.50 USD
Perdita media:
-27.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-408.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-646.94 USD (2)
Crescita mensile:
3.74%
Previsione annuale:
45.34%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
592.42 USD
Massimale:
647.11 USD (41.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.89% (627.80 USD)
Per equità:
0.65% (19.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|560
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|279
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +162.72 USD
Worst Trade: -627 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.22 USD
Massima perdita consecutiva: -408.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.08 × 13
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 220
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.84 × 461
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
31 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
18/10/2025
Non ci sono recensioni