- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
249 (76.14%)
Loss Trade:
78 (23.85%)
Best Trade:
56.97 USD
Worst Trade:
-8.34 USD
Profitto lordo:
424.41 USD (4 248 003 pips)
Perdita lorda:
-319.51 USD (3 168 412 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (13.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
36.28%
Massimo carico di deposito:
4.25%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
146 (44.65%)
Short Trade:
181 (55.35%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-4.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.13 USD (4)
Crescita mensile:
159.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.55 USD
Massimale:
46.89 USD (34.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.12% (46.89 USD)
Per equità:
2.12% (2.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|325
|SOLUSD
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|107
|SOLUSD
|-2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.1M
|SOLUSD
|-2.3K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.97 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.65 USD
Massima perdita consecutiva: -18.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Applicabile a Bitcoin, ciclo di 5 minuti. Estremamente stabile, ogni ordine ha un take-profit e uno stop-loss, e take-profit e stop-loss trailing sono impostati per garantire che i profitti non vengano persi e che la sicurezza della posizione sia garantita.
