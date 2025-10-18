SegnaliSezioni
Luyi Xiang

Richrichforever

Luyi Xiang
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 160%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
249 (76.14%)
Loss Trade:
78 (23.85%)
Best Trade:
56.97 USD
Worst Trade:
-8.34 USD
Profitto lordo:
424.41 USD (4 248 003 pips)
Perdita lorda:
-319.51 USD (3 168 412 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (13.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
36.28%
Massimo carico di deposito:
4.25%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
146 (44.65%)
Short Trade:
181 (55.35%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-4.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.13 USD (4)
Crescita mensile:
159.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.55 USD
Massimale:
46.89 USD (34.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.12% (46.89 USD)
Per equità:
2.12% (2.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 325
SOLUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 107
SOLUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.1M
SOLUSD -2.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.97 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.65 USD
Massima perdita consecutiva: -18.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Applicabile a Bitcoin, ciclo di 5 minuti. Estremamente stabile, ogni ordine ha un take-profit e uno stop-loss, e take-profit e stop-loss trailing sono impostati per garantire che i profitti non vengano persi e che la sicurezza della posizione sia garantita.
Non ci sono recensioni
2025.10.18 17:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
