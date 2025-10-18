SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid AUD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.37 USD (46 pips)
Perdita lorda:
-0.12 USD
Vincite massime consecutive:
3 (0.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
7.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.08
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.12 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
0.09 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.04% (0.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD+ 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD+ 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD+ 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.37 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.18 13:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.18 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati