Marsel' Sharifullin

Gold Sniper 1

Marsel' Sharifullin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
18.05 UST
Worst Trade:
-9.52 UST
Profitto lordo:
87.70 UST (8 216 pips)
Perdita lorda:
-40.76 UST (3 326 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (31.88 UST)
Massimo profitto consecutivo:
31.88 UST (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
2.61 UST
Profitto medio:
8.77 UST
Perdita media:
-5.10 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-14.06 UST)
Massima perdita consecutiva:
-14.06 UST (3)
Crescita mensile:
153.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.13 UST
Massimale:
14.24 UST (22.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 11
XAGUSD 4
GBPUSD+ 1
AUDJPY+ 1
USDCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 51
XAGUSD -5
GBPUSD+ 1
AUDJPY+ -4
USDCHF+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 5.2K
XAGUSD -88
GBPUSD+ 152
AUDJPY+ -609
USDCHF+ 231
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.05 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.88 UST
Massima perdita consecutiva: -14.06 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.18 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
