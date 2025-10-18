- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
18.05 UST
Worst Trade:
-9.52 UST
Profitto lordo:
87.70 UST (8 216 pips)
Perdita lorda:
-40.76 UST (3 326 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (31.88 UST)
Massimo profitto consecutivo:
31.88 UST (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
2.61 UST
Profitto medio:
8.77 UST
Perdita media:
-5.10 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-14.06 UST)
Massima perdita consecutiva:
-14.06 UST (3)
Crescita mensile:
153.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.13 UST
Massimale:
14.24 UST (22.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|XAGUSD
|4
|GBPUSD+
|1
|AUDJPY+
|1
|USDCHF+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|51
|XAGUSD
|-5
|GBPUSD+
|1
|AUDJPY+
|-4
|USDCHF+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|5.2K
|XAGUSD
|-88
|GBPUSD+
|152
|AUDJPY+
|-609
|USDCHF+
|231
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.05 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.88 UST
Massima perdita consecutiva: -14.06 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
