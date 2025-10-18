SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC Raider
Ismaeel Abdullateef Abdulrazaq Ismaeel Alhammadi

BTC Raider

Ismaeel Abdullateef Abdulrazaq Ismaeel Alhammadi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.62 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.62 USD (17 239 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (8.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.62 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.08%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.62 USD
Profitto medio:
8.62 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.59% (16.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.62 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.18 10:45
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.18 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC Raider
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
8.62
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.