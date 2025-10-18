- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strategy: Single-shot strategy with 1–7 signals per day.
The EA always sets both a Stop Loss and Take Profit at a 1:1 ratio, using automatic range calculation between 40–200 pips.
It does not use trailing stop, martingale, or averaging.
Powered by AI technology that follows the market trend.
Risk Management: Please understand the risks of leveraged trading before using the EA.
Lot Size: Recommended 0.01 lot for $200 capital. For lower drawdown, use 0.01 lot for $500 capital or more.
For further info, contact via Telegram: @realtatinohttps://bonosu.com/ea-golden-wing