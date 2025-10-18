- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
29 (74.35%)
Loss Trade:
10 (25.64%)
Best Trade:
3.52 USD
Worst Trade:
-1.99 USD
Profitto lordo:
40.34 USD (403 420 pips)
Perdita lorda:
-15.10 USD (151 214 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (8.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
87.88%
Massimo carico di deposito:
13.04%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
2.60
Long Trade:
9 (23.08%)
Short Trade:
30 (76.92%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-1.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.69 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.69 USD (4.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.47% (9.69 USD)
Per equità:
8.24% (18.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|25
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|252K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.52 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.57 USD
Massima perdita consecutiva: -9.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
