Arun Thuntijareanvivat

GoodLife

Arun Thuntijareanvivat
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
0%
GOFX-Real Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
24 (45.28%)
Loss Trade:
29 (54.72%)
Best Trade:
33.74 USD
Worst Trade:
-20.16 USD
Profitto lordo:
250.76 USD (12 883 pips)
Perdita lorda:
-222.08 USD (14 449 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (49.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
36 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
12 (22.64%)
Short Trade:
41 (77.36%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
10.45 USD
Perdita media:
-7.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-50.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.32 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.71 USD
Massimale:
89.04 USD (62.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.Save 51
ETHUSD.Save 1
USDJPY.Save 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.Save 34
ETHUSD.Save -3
USDJPY.Save -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.Save 1.1K
ETHUSD.Save -2.6K
USDJPY.Save -87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.74 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +49.86 USD
Massima perdita consecutiva: -50.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOFX-Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.18 07:34
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 9.86% of days out of the 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
