Abdel Berkachia

Turbo Sign

Abdel Berkachia
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
30 (69.76%)
Loss Trade:
13 (30.23%)
Best Trade:
14.33 USD
Worst Trade:
-51.73 USD
Profitto lordo:
84.37 USD (332 952 pips)
Perdita lorda:
-251.01 USD (2 316 085 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
22 (51.16%)
Short Trade:
21 (48.84%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-3.88 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-19.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-109.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.42 USD (3)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.42 USD
Massimale:
211.65 USD (190.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 25
XAUUSDm 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -206
XAUUSDm 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -2M
XAUUSDm 40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.33 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.81 USD
Massima perdita consecutiva: -109.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.18 07:34
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 13.21% of days out of the 106 days of the signal's entire lifetime.
