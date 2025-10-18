- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
30 (69.76%)
Loss Trade:
13 (30.23%)
Best Trade:
14.33 USD
Worst Trade:
-51.73 USD
Profitto lordo:
84.37 USD (332 952 pips)
Perdita lorda:
-251.01 USD (2 316 085 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
22 (51.16%)
Short Trade:
21 (48.84%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-3.88 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-19.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-109.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.42 USD (3)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.42 USD
Massimale:
211.65 USD (190.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|25
|XAUUSDm
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|-206
|XAUUSDm
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|-2M
|XAUUSDm
|40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.33 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.81 USD
Massima perdita consecutiva: -109.42 USD
