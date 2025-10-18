SegnaliSezioni
Rizky Handi Al Farisy

ZkyTrade

Rizky Handi Al Farisy
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
6.08 USD
Worst Trade:
-1.97 USD
Profitto lordo:
12.24 USD (1 424 pips)
Perdita lorda:
-3.94 USD (312 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.24 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-1.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.94 USD (2)
Crescita mensile:
55.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.94 USD
Massimale:
3.94 USD (26.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHFm 3
NZDCHFm 1
GBPCADm 1
GBPAUDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHFm 2
NZDCHFm 0
GBPCADm 0
GBPAUDm 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHFm 168
NZDCHFm 7
GBPCADm 5
GBPAUDm 932
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.08 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.24 USD
Massima perdita consecutiva: -3.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.18 04:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.18 04:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 04:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
