- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
6.08 USD
Worst Trade:
-1.97 USD
Profitto lordo:
12.24 USD (1 424 pips)
Perdita lorda:
-3.94 USD (312 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.24 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-1.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.94 USD (2)
Crescita mensile:
55.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.94 USD
Massimale:
3.94 USD (26.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHFm
|3
|NZDCHFm
|1
|GBPCADm
|1
|GBPAUDm
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHFm
|2
|NZDCHFm
|0
|GBPCADm
|0
|GBPAUDm
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHFm
|168
|NZDCHFm
|7
|GBPCADm
|5
|GBPAUDm
|932
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.08 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.24 USD
Massima perdita consecutiva: -3.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni