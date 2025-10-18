- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
434
Profit Trade:
308 (70.96%)
Loss Trade:
126 (29.03%)
Best Trade:
253.80 USD
Worst Trade:
-294.75 USD
Profitto lordo:
5 468.15 USD (1 915 603 pips)
Perdita lorda:
-4 088.36 USD (1 120 679 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (1 652.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 652.82 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.75%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
319
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
354 (81.57%)
Short Trade:
80 (18.43%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
17.75 USD
Perdita media:
-32.45 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-233.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.51 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
989.62 USD
Massimale:
1 447.59 USD (259.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.25% (427.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|369
|BTCUSD
|63
|DJ30.s
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|1.9K
|BTCUSD
|-498
|DJ30.s
|-6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|36K
|BTCUSD
|765K
|DJ30.s
|-6.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +253.80 USD
Worst Trade: -295 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 652.82 USD
Massima perdita consecutiva: -233.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
Non ci sono recensioni