Romano Perez Dela Cuesta

FilCan Gold Mine

Romano Perez Dela Cuesta
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
434
Profit Trade:
308 (70.96%)
Loss Trade:
126 (29.03%)
Best Trade:
253.80 USD
Worst Trade:
-294.75 USD
Profitto lordo:
5 468.15 USD (1 915 603 pips)
Perdita lorda:
-4 088.36 USD (1 120 679 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (1 652.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 652.82 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.75%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
319
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
354 (81.57%)
Short Trade:
80 (18.43%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
17.75 USD
Perdita media:
-32.45 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-233.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.51 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
989.62 USD
Massimale:
1 447.59 USD (259.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.25% (427.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 369
BTCUSD 63
DJ30.s 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 1.9K
BTCUSD -498
DJ30.s -6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 36K
BTCUSD 765K
DJ30.s -6.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +253.80 USD
Worst Trade: -295 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 652.82 USD
Massima perdita consecutiva: -233.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
2025.10.18 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
