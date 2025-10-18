- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
2.02 USD
Worst Trade:
-6.90 USD
Profitto lordo:
2.02 USD (5 681 pips)
Perdita lorda:
-12.12 USD (47 532 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
43 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.17
Profitto previsto:
-2.53 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-4.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.12 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.10 USD
Massimale:
12.12 USD (100.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCXAUm
|2
|XAUUSDm
|1
|BTCUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCXAUm
|-5
|XAUUSDm
|-3
|BTCUSDm
|-3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCXAUm
|-14K
|XAUUSDm
|-2.7K
|BTCUSDm
|-25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.02 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.02 USD
Massima perdita consecutiva: -12.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
10 pips per day
Non ci sono recensioni