Tospol Toommala

VeryRisky

Tospol Toommala
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
14.44 USD
Worst Trade:
-7.18 USD
Profitto lordo:
58.26 USD (467 500 pips)
Perdita lorda:
-24.23 USD (173 711 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (38.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.63 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
18 (72.00%)
Short Trade:
7 (28.00%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-4.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.67 USD (4)
Crescita mensile:
331.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.82 USD
Massimale:
18.67 USD (85.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 22
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 33
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 294K
EURUSD 109
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.44 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.63 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
11.00 × 2
High risk do not copy
Non ci sono recensioni
2025.10.18 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 03:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
