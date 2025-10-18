- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
85 (70.83%)
Loss Trade:
35 (29.17%)
Best Trade:
1 426.50 USD
Worst Trade:
-1 807.50 USD
Profitto lordo:
16 513.42 USD (41 241 pips)
Perdita lorda:
-7 415.18 USD (33 226 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (4 646.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 646.25 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
64 (53.33%)
Short Trade:
56 (46.67%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
75.82 USD
Profitto medio:
194.28 USD
Perdita media:
-211.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-870.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 807.50 USD (1)
Crescita mensile:
20.37%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
532.17 USD
Massimale:
2 050.10 USD (6.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (2 040.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|EURUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.2K
|EURUSD
|-123
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|EURUSD
|21
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 426.50 USD
Worst Trade: -1 808 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 646.25 USD
Massima perdita consecutiva: -870.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4911
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.20 × 10
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 463
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 220
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
101 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni