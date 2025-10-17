- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
9.57 USD
Worst Trade:
-9.83 USD
Profitto lordo:
31.28 USD (3 127 pips)
Perdita lorda:
-9.89 USD (989 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.28 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.16
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
5.21 USD
Perdita media:
-4.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.89 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.89 USD
Massimale:
9.89 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|AUDCAD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|-7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.57 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.28 USD
Massima perdita consecutiva: -9.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
