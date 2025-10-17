- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
40.26 USD
Worst Trade:
-14.33 USD
Profitto lordo:
112.83 USD (4 510 pips)
Perdita lorda:
-39.68 USD (3 932 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (68.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
6.10 USD
Profitto medio:
16.12 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.33 USD (1)
Crescita mensile:
6.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.21 USD
Massimale:
14.33 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.13% (100.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|8
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|70
|USDJPY
|0
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|1.5K
|USDJPY
|-414
|EURUSD
|-540
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.26 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.05 USD
Massima perdita consecutiva: -14.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.11 × 44
|
XMGlobal-Real 26
|0.13 × 8
|
DooFintech-Live 5
|0.13 × 196
|
XMGlobal-Real 18
|0.28 × 168
|
XMGlobal-Real 27
|0.33 × 341
|
XMGlobal-Real 8
|0.63 × 394
|
BlackBullMarkets-Live
|0.91 × 23
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 12
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Non ci sono recensioni