SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HAMARTISISUSDJPYCHF EURUSD
Leonidas Bokias

HAMARTISISUSDJPYCHF EURUSD

Leonidas Bokias
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
40.26 USD
Worst Trade:
-14.33 USD
Profitto lordo:
112.83 USD (4 510 pips)
Perdita lorda:
-39.68 USD (3 932 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (68.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
6.10 USD
Profitto medio:
16.12 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.33 USD (1)
Crescita mensile:
6.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.21 USD
Massimale:
14.33 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.13% (100.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 8
USDJPY 2
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 70
USDJPY 0
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 1.5K
USDJPY -414
EURUSD -540
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.26 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.05 USD
Massima perdita consecutiva: -14.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.11 × 44
XMGlobal-Real 26
0.13 × 8
DooFintech-Live 5
0.13 × 196
XMGlobal-Real 18
0.28 × 168
XMGlobal-Real 27
0.33 × 341
XMGlobal-Real 8
0.63 × 394
BlackBullMarkets-Live
0.91 × 23
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 12
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.18 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 23:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 23:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 23:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati