- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
13.58 USD
Worst Trade:
-12.21 USD
Profitto lordo:
36.55 USD (138 115 pips)
Perdita lorda:
-21.26 USD (91 641 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (24.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
9.14 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.21 USD (1)
Crescita mensile:
2.12%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.05 USD
Massimale:
12.21 USD (1.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.59% (4.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|11
|AUDUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|47K
|AUDUSD
|-496
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.58 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.52 USD
Massima perdita consecutiva: -9.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.97 × 142
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
