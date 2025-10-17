SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Only USDJPY
Vinicius Andrade

Only USDJPY

Vinicius Andrade
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
1 (9.09%)
Loss Trade:
10 (90.91%)
Best Trade:
0.01 USD
Worst Trade:
-4.39 USD
Profitto lordo:
0.01 USD (4 pips)
Perdita lorda:
-21.05 USD (590 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.62
Attività di trading:
10.86%
Massimo carico di deposito:
9.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.91 USD
Profitto medio:
0.01 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-13.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.37 USD (8)
Crescita mensile:
-14.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.04 USD
Massimale:
21.04 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.03% (21.04 USD)
Per equità:
3.74% (5.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.01 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.01 USD
Massima perdita consecutiva: -13.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 76
Coinexx-Live
1.71 × 7
Tickmill-Live
1.96 × 4762
ICMarketsEU-MT5-5
2.17 × 12
KuberaCapitalMarkets-Server
2.80 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.10 × 77
Ava-Real 1-MT5
3.80 × 70
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 2
VantageInternational-Live
5.67 × 3
FBS-Real
5.78 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
5.87 × 15
FxPro-MT5
6.02 × 62
XMGlobal-MT5 4
6.85 × 91
XMGlobal-MT5 2
7.65 × 168
TickmillUK-Live
7.69 × 177
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
8.68 × 127
Exness-MT5Real
9.81 × 52
Swissquote-Server
10.59 × 22
RoboForex-Pro
16.85 × 13
1 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Para melhor cópia, indico criação de conta do tipo "RAW" (por comissão). 

O balanço será realizado aos domingos e o drawdown máximo semanal será de 20%.

Non ci sono recensioni
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 00:51
Share of trading days is too low
2025.10.20 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 21:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 21:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 21:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Only USDJPY
30USD al mese
-14%
0
0
USD
129
USD
1
0%
11
9%
11%
0.00
-1.91
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.