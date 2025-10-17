- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
1 (9.09%)
Loss Trade:
10 (90.91%)
Best Trade:
0.01 USD
Worst Trade:
-4.39 USD
Profitto lordo:
0.01 USD (4 pips)
Perdita lorda:
-21.05 USD (590 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.62
Attività di trading:
10.86%
Massimo carico di deposito:
9.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.91 USD
Profitto medio:
0.01 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-13.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.37 USD (8)
Crescita mensile:
-14.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.04 USD
Massimale:
21.04 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.03% (21.04 USD)
Per equità:
3.74% (5.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.01 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.01 USD
Massima perdita consecutiva: -13.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 77
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
Para melhor cópia, indico criação de conta do tipo "RAW" (por comissão).
O balanço será realizado aos domingos e o drawdown máximo semanal será de 20%.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
0%
11
9%
11%
0.00
-1.91
USD
USD
14%
1:500