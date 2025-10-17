- Crescita
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
2.90 USD
Worst Trade:
-1.00 USD
Profitto lordo:
4.90 USD (736 pips)
Perdita lorda:
-2.15 USD (252 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-1.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (2)
Crescita mensile:
2.75%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.08 USD
Massimale:
2.08 USD (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|4
|USDCAD
|-1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|604
|USDCAD
|-120
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Best Trade: +2.90 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
