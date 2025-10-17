- Crescita
Trade:
236
Profit Trade:
149 (63.13%)
Loss Trade:
87 (36.86%)
Best Trade:
892.24 USD
Worst Trade:
-415.48 USD
Profitto lordo:
16 846.48 USD (104 285 pips)
Perdita lorda:
-8 316.57 USD (47 272 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 226.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 408.82 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
9.90
Long Trade:
152 (64.41%)
Short Trade:
84 (35.59%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
36.14 USD
Profitto medio:
113.06 USD
Perdita media:
-95.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-192.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-752.40 USD (2)
Crescita mensile:
1 374.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
276.93 USD
Massimale:
861.70 USD (23.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|223
|XAGUSD+
|11
|GBPJPY+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|8.9K
|XAGUSD+
|-380
|GBPJPY+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|58K
|XAGUSD+
|-591
|GBPJPY+
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
追求速率与稳定性，有交易级别框架切换到小周期做日内共振为主，建议1000美金1：1进行策略订阅，风险可控的情况下稳步拓展，力求卓越绝不失控的品质，作者交易系统之前手动做到过MQL5最高盈利组前三。
2020年至今行业头部教学案例，行业实盘整周交易游学开拓者。
基金模式管理账户，自营机构管理规模3个亿。
Pornfirm自营团队已经成功打满FTMO TTP ET等平台。
2025行业规模最大系列赛 中国好交易再次第一策略账户。
