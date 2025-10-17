SegnaliSezioni
Fan Mo

Never out of control MFJYS

Fan Mo
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
149 (63.13%)
Loss Trade:
87 (36.86%)
Best Trade:
892.24 USD
Worst Trade:
-415.48 USD
Profitto lordo:
16 846.48 USD (104 285 pips)
Perdita lorda:
-8 316.57 USD (47 272 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 226.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 408.82 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
9.90
Long Trade:
152 (64.41%)
Short Trade:
84 (35.59%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
36.14 USD
Profitto medio:
113.06 USD
Perdita media:
-95.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-192.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-752.40 USD (2)
Crescita mensile:
1 374.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
276.93 USD
Massimale:
861.70 USD (23.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 223
XAGUSD+ 11
GBPJPY+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 8.9K
XAGUSD+ -380
GBPJPY+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 58K
XAGUSD+ -591
GBPJPY+ -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +892.24 USD
Worst Trade: -415 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 226.87 USD
Massima perdita consecutiva: -192.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

追求速率与稳定性，有交易级别框架切换到小周期做日内共振为主，建议1000美金1：1进行策略订阅，风险可控的情况下稳步拓展，力求卓越绝不失控的品质，作者交易系统之前手动做到过MQL5最高盈利组前三。
2020年至今行业头部教学案例，行业实盘整周交易游学开拓者。
基金模式管理账户，自营机构管理规模3个亿。
Pornfirm自营团队已经成功打满FTMO TTP ET等平台。
2025行业规模最大系列赛  中国好交易再次第一策略账户。
Non ci sono recensioni
2025.10.17 18:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
