- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|21
|XAUUSD
|19
|GBPUSD
|13
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|8
|BTCUSD
|8
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|USDJPY
|5
|USDCHF
|4
|ETHUSD
|4
|EURCAD
|4
|EURUSD
|3
|EURGBP
|3
|XAGUSD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCHF
|2
|LTCUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDZAR
|1
|BRENT
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-17
|XAUUSD
|-124
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|-13
|BTCUSD
|-21
|USDCAD
|-16
|EURJPY
|-1
|USDJPY
|-1
|USDCHF
|-4
|ETHUSD
|-11
|EURCAD
|-6
|EURUSD
|-7
|EURGBP
|0
|XAGUSD
|7
|GBPJPY
|-4
|GBPCHF
|-5
|LTCUSD
|-4
|GBPAUD
|3
|USDZAR
|-3
|BRENT
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-809
|XAUUSD
|-12K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|567
|AUDUSD
|-1.1K
|BTCUSD
|-1.7M
|USDCAD
|-1K
|EURJPY
|-175
|USDJPY
|-60
|USDCHF
|-136
|ETHUSD
|-11M
|EURCAD
|-611
|EURUSD
|-661
|EURGBP
|-4
|XAGUSD
|16
|GBPJPY
|-572
|GBPCHF
|-405
|LTCUSD
|-437K
|GBPAUD
|521
|USDZAR
|-5.5K
|BRENT
|131
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TemplerSecuritiesJSC-Server 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🚀 COSMOS – Trader SMC expérimenté, maître en structure de marché
Fort de plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers , COSMOS est un expert reconnu en Smart Money Concepts (SMC) . Grâce à sa compréhension approfondie de la structure du marché et à une gestion précise des risques , il transforme la complexité du marché en opportunités rentables et durables.
Chaque action est guidée par une vision claire : protéger le capital, maximiser les rendements et anticiper l’activité institutionnelle .
Son expertise, fruit de nombreuses années d’analyse, de rigueur et de stratégie, lui permet d’offrir une performance constante et une croissance durable aux investisseurs qui privilégient l’excellence.
Investir avec COSMOS , c'est choisir la précision, la confiance et la performance.
Car en trading, seuls ceux qui comprennent vraiment la structure du marché dominent.
USD
USD
USD