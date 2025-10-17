SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / COSMOS
Meyerigue Yacouba Sefon

COSMOS

Meyerigue Yacouba Sefon
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
TemplerSecuritiesJSC-Server 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
22 (17.32%)
Loss Trade:
105 (82.68%)
Best Trade:
18.90 USD
Worst Trade:
-29.07 USD
Profitto lordo:
143.99 USD (847 824 pips)
Perdita lorda:
-325.94 USD (13 736 261 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (28.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.20%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
44 (34.65%)
Short Trade:
83 (65.35%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-1.43 USD
Profitto medio:
6.55 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-43.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.90 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.65 USD
Massimale:
199.65 USD (6655.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 21
XAUUSD 19
GBPUSD 13
NZDUSD 9
AUDUSD 8
BTCUSD 8
USDCAD 8
EURJPY 7
USDJPY 5
USDCHF 4
ETHUSD 4
EURCAD 4
EURUSD 3
EURGBP 3
XAGUSD 3
GBPJPY 2
GBPCHF 2
LTCUSD 1
GBPAUD 1
USDZAR 1
BRENT 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -17
XAUUSD -124
GBPUSD 27
NZDUSD 5
AUDUSD -13
BTCUSD -21
USDCAD -16
EURJPY -1
USDJPY -1
USDCHF -4
ETHUSD -11
EURCAD -6
EURUSD -7
EURGBP 0
XAGUSD 7
GBPJPY -4
GBPCHF -5
LTCUSD -4
GBPAUD 3
USDZAR -3
BRENT 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -809
XAUUSD -12K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 567
AUDUSD -1.1K
BTCUSD -1.7M
USDCAD -1K
EURJPY -175
USDJPY -60
USDCHF -136
ETHUSD -11M
EURCAD -611
EURUSD -661
EURGBP -4
XAGUSD 16
GBPJPY -572
GBPCHF -405
LTCUSD -437K
GBPAUD 521
USDZAR -5.5K
BRENT 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.90 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +28.52 USD
Massima perdita consecutiva: -43.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TemplerSecuritiesJSC-Server 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🚀 COSMOS  – Trader SMC expérimenté, maître en structure de marché

Fort de plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers , COSMOS est un expert reconnu en Smart Money Concepts (SMC) . Grâce à sa compréhension approfondie de la structure du marché et à une gestion précise des risques , il transforme la complexité du marché en opportunités rentables et durables.

Chaque action est guidée par une vision claire : protéger le capital, maximiser les rendements et anticiper l’activité institutionnelle .
Son expertise, fruit de nombreuses années d’analyse, de rigueur et de stratégie, lui permet d’offrir une performance constante et une croissance durable aux investisseurs qui privilégient l’excellence.

Investir avec COSMOS , c'est choisir la précision, la confiance et la performance.
Car en trading, seuls ceux qui comprennent vraiment la structure du marché dominent.


Non ci sono recensioni
