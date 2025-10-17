SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD PRO
Athibet Chaihawong

XAUUSD PRO

Athibet Chaihawong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
25 (45.45%)
Loss Trade:
30 (54.55%)
Best Trade:
19.44 USD
Worst Trade:
-8.22 USD
Profitto lordo:
221.59 USD (31 997 pips)
Perdita lorda:
-102.34 USD (17 132 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (33.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.27 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
4.98
Long Trade:
43 (78.18%)
Short Trade:
12 (21.82%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
8.86 USD
Perdita media:
-3.41 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-21.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.85 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.14 USD
Massimale:
23.94 USD (5.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 51
NDX100 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 114
NDX100 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.7K
NDX100 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.44 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.32 USD
Massima perdita consecutiva: -21.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Gold Trading Strategy Using an Advanced ICT System

A strategy designed to minimize risk while achieving sustainable profitability.

By applying Advanced ICT Trading principles, our average Risk-to-Reward ratio (RR) typically ranges from 1:8 to 1:25+, enabling consistent growth and profit potential with minimal exposure.

With over 8 years of specialized experience in ICT trading—particularly in gold markets, we have developed a refined approach that allows traders to grow steadily and confidently alongside us.


Non ci sono recensioni
2025.10.17 17:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati