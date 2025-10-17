- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|-13
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|-217
- Carico di deposito
- Drawdown
CROWN AUTO TRADE
Let your capital work for you! Our PAMM applies Single Shot Trading on gold, designed to capture daily opportunities with measured risk control and steady growth.
Trading style: Single trade
Target: 0.5-1% daily
Risk: 1-2% per trade
Core: Smart Money Concept
Mode: Propfirm Mode
Rollover: Sunday
Simple. Transparent. Profitable.
Telegram group: https://t.me/crownautotrade
