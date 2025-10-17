SegnaliSezioni
Stephanus Ivan Yulianto

Stevoo

Stephanus Ivan Yulianto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
17 (70.83%)
Loss Trade:
7 (29.17%)
Best Trade:
251.43 USD
Worst Trade:
-99.96 USD
Profitto lordo:
1 031.91 USD (472 029 pips)
Perdita lorda:
-307.92 USD (307 895 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (422.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
422.64 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
84.03%
Massimo carico di deposito:
6.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.95
Long Trade:
1 (4.17%)
Short Trade:
23 (95.83%)
Fattore di profitto:
3.35
Profitto previsto:
30.17 USD
Profitto medio:
60.70 USD
Perdita media:
-43.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-146.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.16 USD (2)
Crescita mensile:
36.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
146.16 USD (6.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.04% (146.16 USD)
Per equità:
22.51% (456.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
US100 7
US30 7
BTCUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 820
US100 37
US30 -161
BTCUSD 20
EURUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
US100 37K
US30 -161K
BTCUSD 205K
EURUSD 734
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +251.43 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +422.64 USD
Massima perdita consecutiva: -146.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
easyMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
StriforSVG-Live
0.00 × 43
246 più
Non ci sono recensioni
2025.10.23 06:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.21 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 17:52
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.17 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
