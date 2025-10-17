- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
17 (70.83%)
Loss Trade:
7 (29.17%)
Best Trade:
251.43 USD
Worst Trade:
-99.96 USD
Profitto lordo:
1 031.91 USD (472 029 pips)
Perdita lorda:
-307.92 USD (307 895 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (422.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
422.64 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
84.03%
Massimo carico di deposito:
6.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.95
Long Trade:
1 (4.17%)
Short Trade:
23 (95.83%)
Fattore di profitto:
3.35
Profitto previsto:
30.17 USD
Profitto medio:
60.70 USD
Perdita media:
-43.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-146.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.16 USD (2)
Crescita mensile:
36.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
146.16 USD (6.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.04% (146.16 USD)
Per equità:
22.51% (456.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|US100
|7
|US30
|7
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|820
|US100
|37
|US30
|-161
|BTCUSD
|20
|EURUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|US100
|37K
|US30
|-161K
|BTCUSD
|205K
|EURUSD
|734
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +251.43 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +422.64 USD
Massima perdita consecutiva: -146.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
1
0%
24
70%
84%
3.35
30.17
USD
USD
23%
1:500