SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PR 30X
Mingze Yang

PR 30X

Mingze Yang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
14 (58.33%)
Loss Trade:
10 (41.67%)
Best Trade:
4.39 USD
Worst Trade:
-17.64 USD
Profitto lordo:
39.16 USD (39 098 pips)
Perdita lorda:
-85.04 USD (85 042 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (25.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.62 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
17.82%
Massimo carico di deposito:
5.20%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
24 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-1.91 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-8.50 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-60.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.77 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.26 USD
Massimale:
78.88 USD (7.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.69% (78.88 USD)
Per equità:
2.89% (29.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.39 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +25.62 USD
Massima perdita consecutiva: -60.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
374 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.17 17:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PR 30X
33USD al mese
-5%
0
0
USD
954
USD
1
0%
24
58%
18%
0.46
-1.91
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.