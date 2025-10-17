SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Price Action Alert Classic MT5 322
Aleksandr Valutsa

Price Action Alert Classic MT5 322

Aleksandr Valutsa
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
EGlobalTrade-Classic
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
6.56 USD
Worst Trade:
-0.90 USD
Profitto lordo:
16.49 USD (1 925 pips)
Perdita lorda:
-1.53 USD (121 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.72 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
37.99%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
14.38
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
10.78
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
-1.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.90 USD (1)
Crescita mensile:
15.13%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
1.04 USD (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (0.97 USD)
Per equità:
0.86% (0.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 3
CADJPY 3
GBPCAD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1
CADJPY 6
GBPCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 178
CADJPY 909
GBPCAD 717
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.56 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.72 USD
Massima perdita consecutiva: -0.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

You can find a description of the signal on our website, in the signals section. The link to the website is in our profile.
Non ci sono recensioni
2025.10.21 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 15:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Price Action Alert Classic MT5 322
30USD al mese
15%
0
0
USD
101
USD
2
25%
8
87%
38%
10.77
1.87
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.