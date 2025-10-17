SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend Trigger Classic MT5 318
Aleksandr Valutsa

Trend Trigger Classic MT5 318

Aleksandr Valutsa
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
EGlobalTrade-Classic
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
6.70 USD
Worst Trade:
-1.41 USD
Profitto lordo:
19.92 USD (1 270 pips)
Perdita lorda:
-2.67 USD (138 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
60.41%
Massimo carico di deposito:
4.82%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
10.85
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
7.46
Profitto previsto:
1.92 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.41 USD (1)
Crescita mensile:
17.03%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
1.59 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.52% (1.52 USD)
Per equità:
3.25% (3.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 5
USDCHF 3
GBPCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 8
USDCHF 7
GBPCHF 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 662
USDCHF 343
GBPCHF 127
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.70 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
1.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
You can find a description of the signal on our website, in the signals section. The link to the website is in our profile.
Non ci sono recensioni
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 15:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.17 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend Trigger Classic MT5 318
30USD al mese
17%
0
0
USD
98
USD
2
44%
9
77%
60%
7.46
1.92
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.