SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gerardo IC Markets
Gerardo Llanos

Gerardo IC Markets

Gerardo Llanos
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
236 (58.27%)
Loss Trade:
169 (41.73%)
Best Trade:
13.29 USD
Worst Trade:
-34.27 USD
Profitto lordo:
245.97 USD (743 091 pips)
Perdita lorda:
-222.44 USD (703 404 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (28.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
27 giorni
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
396 (97.78%)
Short Trade:
9 (2.22%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
-1.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-72.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.17 USD (8)
Crescita mensile:
15.03%
Previsione annuale:
182.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.03 USD
Massimale:
89.02 USD (57.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.62% (89.80 USD)
Per equità:
2.84% (5.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EWZ.NYSE 16
CELH.NAS 15
MCHP.NAS 14
EL.NYSE 13
DG.NYSE 12
TX.NYSE 12
ZTO.NYSE 12
MARA.NAS 12
VALE.NYSE 11
GES.NYSE 11
APTV.NYSE 10
FTNT.NAS 9
MDLZ.NAS 9
ILMN.NAS 8
BMY.NYSE 8
INTC.NAS 8
PFE.NYSE 8
NKE.NYSE 7
PDD.NAS 7
MAN.NYSE 7
AAL.NAS 6
GBPJPY 6
DLTR.NAS 6
MRK.NYSE 6
IQV.NYSE 6
SLB.NYSE 5
AGCO.NYSE 5
FSLR.NAS 5
BBD.NYSE 5
BABA.NYSE 4
TRIP.NAS 4
HAL.NYSE 4
TLT.NAS 4
RJF.NYSE 4
DHI.NYSE 4
CNC.NYSE 4
VIX_Q5 4
AUDUSD 3
CVS.NYSE 3
DAL.NYSE 3
NTES.NAS 3
BA.NYSE 3
CROX.NAS 3
BIDU.NAS 3
LYFT.NAS 3
UHS.NYSE 3
PYPL.NAS 3
GILD.NAS 3
BIIB.NAS 3
DVA.NYSE 3
TDC.NYSE 3
ZTS.NYSE 3
EXEL.NAS 3
LULU.NAS 3
TXN.NAS 3
XAUUSD 3
WBA.NAS 2
CMCSA.NAS 2
PAYC.NYSE 2
ZM.NAS 2
JNJ.NYSE 2
NVDA.NAS 2
ACAD.NAS 2
HOLX.NAS 2
LEN.NYSE 2
BAH.NYSE 2
CAH.NYSE 2
IT.NYSE 2
NTAP.NAS 2
SIRI.NAS 1
LSXMK.NAS 1
MU.NAS 1
HMC.NYSE 1
TM.NYSE 1
OXY.NYSE 1
PBR.NYSE 1
KHC.NAS 1
ABEV.NYSE 1
FMC.NYSE 1
EPAM.NYSE 1
QCOM.NAS 1
AMAT.NAS 1
AMGN.NAS 1
TGT.NYSE 1
SBUX.NAS 1
BBY.NYSE 1
CRUS.NAS 1
KEYS.NYSE 1
ABBV.NYSE 1
SPNS.NAS 1
LYV.NYSE 1
UPS.NYSE 1
CHKP.NAS 1
MRVL.NAS 1
ACLS.NAS 1
HAE.NYSE 1
TER.NAS 1
DDOG.NAS 1
DXCM.NAS 1
SWKS.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EWZ.NYSE 0
CELH.NAS 8
MCHP.NAS 4
EL.NYSE -3
DG.NYSE -1
TX.NYSE -4
ZTO.NYSE 4
MARA.NAS 2
VALE.NYSE 1
GES.NYSE -2
APTV.NYSE 1
FTNT.NAS 3
MDLZ.NAS 0
ILMN.NAS 1
BMY.NYSE -1
INTC.NAS 8
PFE.NYSE 0
NKE.NYSE 4
PDD.NAS 2
MAN.NYSE 0
AAL.NAS 1
GBPJPY -58
DLTR.NAS 3
MRK.NYSE -3
IQV.NYSE 2
SLB.NYSE 2
AGCO.NYSE 2
FSLR.NAS 0
BBD.NYSE 0
BABA.NYSE 6
TRIP.NAS 0
HAL.NYSE 2
TLT.NAS 0
RJF.NYSE 0
DHI.NYSE 1
CNC.NYSE -13
VIX_Q5 -1
AUDUSD -9
CVS.NYSE 3
DAL.NYSE 2
NTES.NAS 5
BA.NYSE 1
CROX.NAS 0
BIDU.NAS 1
LYFT.NAS 0
UHS.NYSE 0
PYPL.NAS 1
GILD.NAS 2
BIIB.NAS -3
DVA.NYSE -1
TDC.NYSE -2
ZTS.NYSE -1
EXEL.NAS -2
LULU.NAS -2
TXN.NAS 0
XAUUSD 17
WBA.NAS 2
CMCSA.NAS 0
PAYC.NYSE 1
ZM.NAS -1
JNJ.NYSE 0
NVDA.NAS 0
ACAD.NAS 1
HOLX.NAS 0
LEN.NYSE 1
BAH.NYSE 0
CAH.NYSE 1
IT.NYSE 2
NTAP.NAS 0
SIRI.NAS 4
LSXMK.NAS 1
MU.NAS 1
HMC.NYSE 1
TM.NYSE 2
OXY.NYSE 0
PBR.NYSE 0
KHC.NAS 2
ABEV.NYSE 1
FMC.NYSE 1
EPAM.NYSE 0
QCOM.NAS 0
AMAT.NAS 1
AMGN.NAS 1
TGT.NYSE 0
SBUX.NAS 0
BBY.NYSE 1
CRUS.NAS 1
KEYS.NYSE 1
ABBV.NYSE 1
SPNS.NAS 4
LYV.NYSE 1
UPS.NYSE 0
CHKP.NAS 1
MRVL.NAS 1
ACLS.NAS 1
HAE.NYSE 0
TER.NAS 2
DDOG.NAS 1
DXCM.NAS 0
SWKS.NAS 0
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EWZ.NYSE -618
CELH.NAS 16K
MCHP.NAS 11K
EL.NYSE -24K
DG.NYSE -14K
TX.NYSE -3.7K
ZTO.NYSE 5.4K
MARA.NAS 441
VALE.NYSE -1.3K
GES.NYSE -4.6K
APTV.NYSE -2.2K
FTNT.NAS 1.6K
MDLZ.NAS -400
ILMN.NAS 7.1K
BMY.NYSE -5.5K
INTC.NAS 985
PFE.NYSE -129
NKE.NYSE 2.8K
PDD.NAS 24K
MAN.NYSE 1.3K
AAL.NAS 1.5K
GBPJPY -6.9K
DLTR.NAS 15K
MRK.NYSE -164K
IQV.NYSE 26K
SLB.NYSE 570
AGCO.NYSE 12K
FSLR.NAS 3K
BBD.NYSE 157
BABA.NYSE 2.7K
TRIP.NAS 29
HAL.NYSE 4.1K
TLT.NAS 135
RJF.NYSE 3.5K
DHI.NYSE 7.1K
CNC.NYSE -42K
VIX_Q5 -141
AUDUSD -954
CVS.NYSE 1.2K
DAL.NYSE 7.3K
NTES.NAS 2.6K
BA.NYSE 11K
CROX.NAS 6.2K
BIDU.NAS 4.8K
LYFT.NAS 24
UHS.NYSE 3.8K
PYPL.NAS 833
GILD.NAS 1.8K
BIIB.NAS -25K
DVA.NYSE -4.5K
TDC.NYSE -2.8K
ZTS.NYSE -5.3K
EXEL.NAS -562
LULU.NAS -22K
TXN.NAS -79
XAUUSD 1.7K
WBA.NAS 221
CMCSA.NAS -43
PAYC.NYSE 13K
ZM.NAS -2.3K
JNJ.NYSE -177
NVDA.NAS 172
ACAD.NAS 1.4K
HOLX.NAS -871
LEN.NYSE 14K
BAH.NYSE -400
CAH.NYSE 14K
IT.NYSE 18K
NTAP.NAS -340
SIRI.NAS 480
LSXMK.NAS 1.4K
MU.NAS 714
HMC.NYSE 1.2K
TM.NYSE 1.9K
OXY.NYSE -179
PBR.NYSE 19
KHC.NAS 335
ABEV.NYSE 179
FMC.NYSE 3.3K
EPAM.NYSE -2.5K
QCOM.NAS -37
AMAT.NAS 11K
AMGN.NAS 14K
TGT.NYSE -1.9K
SBUX.NAS 21
BBY.NYSE 5.2K
CRUS.NAS 1K
KEYS.NYSE 6.9K
ABBV.NYSE 7.0K
SPNS.NAS 4.4K
LYV.NYSE 13K
UPS.NYSE 147
CHKP.NAS 14K
MRVL.NAS 6.4K
ACLS.NAS 9.5K
HAE.NYSE -2.2K
TER.NAS 17K
DDOG.NAS 14K
DXCM.NAS 195
SWKS.NAS -245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.29 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +28.62 USD
Massima perdita consecutiva: -72.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.19 × 54
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.94 × 4412
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.33 × 457
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.69 × 227
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.34 × 899
89 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.17 15:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 15:41
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gerardo IC Markets
30USD al mese
15%
0
0
USD
180
USD
71
0%
405
58%
100%
1.10
0.06
USD
58%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.