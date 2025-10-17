- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
236 (58.27%)
Loss Trade:
169 (41.73%)
Best Trade:
13.29 USD
Worst Trade:
-34.27 USD
Profitto lordo:
245.97 USD (743 091 pips)
Perdita lorda:
-222.44 USD (703 404 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (28.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
27 giorni
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
396 (97.78%)
Short Trade:
9 (2.22%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
-1.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-72.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.17 USD (8)
Crescita mensile:
15.03%
Previsione annuale:
182.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.03 USD
Massimale:
89.02 USD (57.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.62% (89.80 USD)
Per equità:
2.84% (5.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EWZ.NYSE
|16
|CELH.NAS
|15
|MCHP.NAS
|14
|EL.NYSE
|13
|DG.NYSE
|12
|TX.NYSE
|12
|ZTO.NYSE
|12
|MARA.NAS
|12
|VALE.NYSE
|11
|GES.NYSE
|11
|APTV.NYSE
|10
|FTNT.NAS
|9
|MDLZ.NAS
|9
|ILMN.NAS
|8
|BMY.NYSE
|8
|INTC.NAS
|8
|PFE.NYSE
|8
|NKE.NYSE
|7
|PDD.NAS
|7
|MAN.NYSE
|7
|AAL.NAS
|6
|GBPJPY
|6
|DLTR.NAS
|6
|MRK.NYSE
|6
|IQV.NYSE
|6
|SLB.NYSE
|5
|AGCO.NYSE
|5
|FSLR.NAS
|5
|BBD.NYSE
|5
|BABA.NYSE
|4
|TRIP.NAS
|4
|HAL.NYSE
|4
|TLT.NAS
|4
|RJF.NYSE
|4
|DHI.NYSE
|4
|CNC.NYSE
|4
|VIX_Q5
|4
|AUDUSD
|3
|CVS.NYSE
|3
|DAL.NYSE
|3
|NTES.NAS
|3
|BA.NYSE
|3
|CROX.NAS
|3
|BIDU.NAS
|3
|LYFT.NAS
|3
|UHS.NYSE
|3
|PYPL.NAS
|3
|GILD.NAS
|3
|BIIB.NAS
|3
|DVA.NYSE
|3
|TDC.NYSE
|3
|ZTS.NYSE
|3
|EXEL.NAS
|3
|LULU.NAS
|3
|TXN.NAS
|3
|XAUUSD
|3
|WBA.NAS
|2
|CMCSA.NAS
|2
|PAYC.NYSE
|2
|ZM.NAS
|2
|JNJ.NYSE
|2
|NVDA.NAS
|2
|ACAD.NAS
|2
|HOLX.NAS
|2
|LEN.NYSE
|2
|BAH.NYSE
|2
|CAH.NYSE
|2
|IT.NYSE
|2
|NTAP.NAS
|2
|SIRI.NAS
|1
|LSXMK.NAS
|1
|MU.NAS
|1
|HMC.NYSE
|1
|TM.NYSE
|1
|OXY.NYSE
|1
|PBR.NYSE
|1
|KHC.NAS
|1
|ABEV.NYSE
|1
|FMC.NYSE
|1
|EPAM.NYSE
|1
|QCOM.NAS
|1
|AMAT.NAS
|1
|AMGN.NAS
|1
|TGT.NYSE
|1
|SBUX.NAS
|1
|BBY.NYSE
|1
|CRUS.NAS
|1
|KEYS.NYSE
|1
|ABBV.NYSE
|1
|SPNS.NAS
|1
|LYV.NYSE
|1
|UPS.NYSE
|1
|CHKP.NAS
|1
|MRVL.NAS
|1
|ACLS.NAS
|1
|HAE.NYSE
|1
|TER.NAS
|1
|DDOG.NAS
|1
|DXCM.NAS
|1
|SWKS.NAS
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EWZ.NYSE
|0
|CELH.NAS
|8
|MCHP.NAS
|4
|EL.NYSE
|-3
|DG.NYSE
|-1
|TX.NYSE
|-4
|ZTO.NYSE
|4
|MARA.NAS
|2
|VALE.NYSE
|1
|GES.NYSE
|-2
|APTV.NYSE
|1
|FTNT.NAS
|3
|MDLZ.NAS
|0
|ILMN.NAS
|1
|BMY.NYSE
|-1
|INTC.NAS
|8
|PFE.NYSE
|0
|NKE.NYSE
|4
|PDD.NAS
|2
|MAN.NYSE
|0
|AAL.NAS
|1
|GBPJPY
|-58
|DLTR.NAS
|3
|MRK.NYSE
|-3
|IQV.NYSE
|2
|SLB.NYSE
|2
|AGCO.NYSE
|2
|FSLR.NAS
|0
|BBD.NYSE
|0
|BABA.NYSE
|6
|TRIP.NAS
|0
|HAL.NYSE
|2
|TLT.NAS
|0
|RJF.NYSE
|0
|DHI.NYSE
|1
|CNC.NYSE
|-13
|VIX_Q5
|-1
|AUDUSD
|-9
|CVS.NYSE
|3
|DAL.NYSE
|2
|NTES.NAS
|5
|BA.NYSE
|1
|CROX.NAS
|0
|BIDU.NAS
|1
|LYFT.NAS
|0
|UHS.NYSE
|0
|PYPL.NAS
|1
|GILD.NAS
|2
|BIIB.NAS
|-3
|DVA.NYSE
|-1
|TDC.NYSE
|-2
|ZTS.NYSE
|-1
|EXEL.NAS
|-2
|LULU.NAS
|-2
|TXN.NAS
|0
|XAUUSD
|17
|WBA.NAS
|2
|CMCSA.NAS
|0
|PAYC.NYSE
|1
|ZM.NAS
|-1
|JNJ.NYSE
|0
|NVDA.NAS
|0
|ACAD.NAS
|1
|HOLX.NAS
|0
|LEN.NYSE
|1
|BAH.NYSE
|0
|CAH.NYSE
|1
|IT.NYSE
|2
|NTAP.NAS
|0
|SIRI.NAS
|4
|LSXMK.NAS
|1
|MU.NAS
|1
|HMC.NYSE
|1
|TM.NYSE
|2
|OXY.NYSE
|0
|PBR.NYSE
|0
|KHC.NAS
|2
|ABEV.NYSE
|1
|FMC.NYSE
|1
|EPAM.NYSE
|0
|QCOM.NAS
|0
|AMAT.NAS
|1
|AMGN.NAS
|1
|TGT.NYSE
|0
|SBUX.NAS
|0
|BBY.NYSE
|1
|CRUS.NAS
|1
|KEYS.NYSE
|1
|ABBV.NYSE
|1
|SPNS.NAS
|4
|LYV.NYSE
|1
|UPS.NYSE
|0
|CHKP.NAS
|1
|MRVL.NAS
|1
|ACLS.NAS
|1
|HAE.NYSE
|0
|TER.NAS
|2
|DDOG.NAS
|1
|DXCM.NAS
|0
|SWKS.NAS
|0
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EWZ.NYSE
|-618
|CELH.NAS
|16K
|MCHP.NAS
|11K
|EL.NYSE
|-24K
|DG.NYSE
|-14K
|TX.NYSE
|-3.7K
|ZTO.NYSE
|5.4K
|MARA.NAS
|441
|VALE.NYSE
|-1.3K
|GES.NYSE
|-4.6K
|APTV.NYSE
|-2.2K
|FTNT.NAS
|1.6K
|MDLZ.NAS
|-400
|ILMN.NAS
|7.1K
|BMY.NYSE
|-5.5K
|INTC.NAS
|985
|PFE.NYSE
|-129
|NKE.NYSE
|2.8K
|PDD.NAS
|24K
|MAN.NYSE
|1.3K
|AAL.NAS
|1.5K
|GBPJPY
|-6.9K
|DLTR.NAS
|15K
|MRK.NYSE
|-164K
|IQV.NYSE
|26K
|SLB.NYSE
|570
|AGCO.NYSE
|12K
|FSLR.NAS
|3K
|BBD.NYSE
|157
|BABA.NYSE
|2.7K
|TRIP.NAS
|29
|HAL.NYSE
|4.1K
|TLT.NAS
|135
|RJF.NYSE
|3.5K
|DHI.NYSE
|7.1K
|CNC.NYSE
|-42K
|VIX_Q5
|-141
|AUDUSD
|-954
|CVS.NYSE
|1.2K
|DAL.NYSE
|7.3K
|NTES.NAS
|2.6K
|BA.NYSE
|11K
|CROX.NAS
|6.2K
|BIDU.NAS
|4.8K
|LYFT.NAS
|24
|UHS.NYSE
|3.8K
|PYPL.NAS
|833
|GILD.NAS
|1.8K
|BIIB.NAS
|-25K
|DVA.NYSE
|-4.5K
|TDC.NYSE
|-2.8K
|ZTS.NYSE
|-5.3K
|EXEL.NAS
|-562
|LULU.NAS
|-22K
|TXN.NAS
|-79
|XAUUSD
|1.7K
|WBA.NAS
|221
|CMCSA.NAS
|-43
|PAYC.NYSE
|13K
|ZM.NAS
|-2.3K
|JNJ.NYSE
|-177
|NVDA.NAS
|172
|ACAD.NAS
|1.4K
|HOLX.NAS
|-871
|LEN.NYSE
|14K
|BAH.NYSE
|-400
|CAH.NYSE
|14K
|IT.NYSE
|18K
|NTAP.NAS
|-340
|SIRI.NAS
|480
|LSXMK.NAS
|1.4K
|MU.NAS
|714
|HMC.NYSE
|1.2K
|TM.NYSE
|1.9K
|OXY.NYSE
|-179
|PBR.NYSE
|19
|KHC.NAS
|335
|ABEV.NYSE
|179
|FMC.NYSE
|3.3K
|EPAM.NYSE
|-2.5K
|QCOM.NAS
|-37
|AMAT.NAS
|11K
|AMGN.NAS
|14K
|TGT.NYSE
|-1.9K
|SBUX.NAS
|21
|BBY.NYSE
|5.2K
|CRUS.NAS
|1K
|KEYS.NYSE
|6.9K
|ABBV.NYSE
|7.0K
|SPNS.NAS
|4.4K
|LYV.NYSE
|13K
|UPS.NYSE
|147
|CHKP.NAS
|14K
|MRVL.NAS
|6.4K
|ACLS.NAS
|9.5K
|HAE.NYSE
|-2.2K
|TER.NAS
|17K
|DDOG.NAS
|14K
|DXCM.NAS
|195
|SWKS.NAS
|-245
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.29 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +28.62 USD
Massima perdita consecutiva: -72.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.19 × 54
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.94 × 4412
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 457
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.69 × 227
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.34 × 899
89 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
71
0%
405
58%
100%
1.10
0.06
USD
USD
58%
1:500