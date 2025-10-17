- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
446
Profit Trade:
265 (59.41%)
Loss Trade:
181 (40.58%)
Best Trade:
3 069.00 USD
Worst Trade:
-1 867.50 USD
Profitto lordo:
25 493.07 USD (167 841 pips)
Perdita lorda:
-15 442.71 USD (82 460 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (810.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 177.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
260 (58.30%)
Short Trade:
186 (41.70%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
22.53 USD
Profitto medio:
96.20 USD
Perdita media:
-85.32 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-700.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 707.65 USD (5)
Crescita mensile:
10.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
993.43 USD
Massimale:
5 479.32 USD (5.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (492.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|158
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|70
|NZDCAD
|57
|EURUSD.fx
|11
|DAX40.x
|7
|GBPUSD.fx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|6.2K
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|952
|NZDCAD
|99
|EURUSD.fx
|-159
|DAX40.x
|5
|GBPUSD.fx
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|39K
|EURUSD
|30K
|AUDUSD
|12K
|NZDCAD
|2.6K
|EURUSD.fx
|-754
|DAX40.x
|2.2K
|GBPUSD.fx
|28
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 069.00 USD
Worst Trade: -1 868 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +810.52 USD
Massima perdita consecutiva: -700.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent5
|0.11 × 232
|
RoboForex-ProCent-3
|5.38 × 670
|
ATFXGM8-Live
|12.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
123K
USD
USD
12
100%
446
59%
100%
1.65
22.53
USD
USD
0%
1:500