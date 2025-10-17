SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Quantum Investments inc
Pavel Zverev

Quantum Investments inc

Pavel Zverev
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
446
Profit Trade:
265 (59.41%)
Loss Trade:
181 (40.58%)
Best Trade:
3 069.00 USD
Worst Trade:
-1 867.50 USD
Profitto lordo:
25 493.07 USD (167 841 pips)
Perdita lorda:
-15 442.71 USD (82 460 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (810.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 177.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
260 (58.30%)
Short Trade:
186 (41.70%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
22.53 USD
Profitto medio:
96.20 USD
Perdita media:
-85.32 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-700.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 707.65 USD (5)
Crescita mensile:
10.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
993.43 USD
Massimale:
5 479.32 USD (5.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (492.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 158
EURUSD 142
AUDUSD 70
NZDCAD 57
EURUSD.fx 11
DAX40.x 7
GBPUSD.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 6.2K
EURUSD 2.9K
AUDUSD 952
NZDCAD 99
EURUSD.fx -159
DAX40.x 5
GBPUSD.fx 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 39K
EURUSD 30K
AUDUSD 12K
NZDCAD 2.6K
EURUSD.fx -754
DAX40.x 2.2K
GBPUSD.fx 28
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 069.00 USD
Worst Trade: -1 868 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +810.52 USD
Massima perdita consecutiva: -700.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.11 × 232
RoboForex-ProCent-3
5.38 × 670
ATFXGM8-Live
12.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quantum Investments inc
30USD al mese
0%
0
0
USD
123K
USD
12
100%
446
59%
100%
1.65
22.53
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.