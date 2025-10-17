- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
14.43 USD
Worst Trade:
-13.46 USD
Profitto lordo:
92.80 USD (4 167 pips)
Perdita lorda:
-71.03 USD (5 283 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (35.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
45.16%
Massimo carico di deposito:
104.99%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-11.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-28.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.50 USD (3)
Crescita mensile:
1.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.40 USD
Massimale:
28.50 USD (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.51% (28.86 USD)
Per equità:
16.66% (182.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD.ecn
|11
|EURAUD.ecn
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD.ecn
|51
|EURAUD.ecn
|-29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD.ecn
|1.1K
|EURAUD.ecn
|-2.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.43 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.84 USD
Massima perdita consecutiva: -28.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Maximum risk is 4.0%
Recommended Leverage is 50:1.
Leverage should not be altered in all situations.
Losses are inevitable in trading.
On a losing day, we have to accept the losses.
Not every day is a trading day.
Note: subscribers are responsible for their capital.
+256774237457 for whatsapp.
