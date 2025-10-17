SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NHT Gold Signals
Hong Thai Nguyen

NHT Gold Signals

Hong Thai Nguyen
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
409
Profit Trade:
234 (57.21%)
Loss Trade:
175 (42.79%)
Best Trade:
220.00 USD
Worst Trade:
-82.80 USD
Profitto lordo:
5 886.34 USD (65 077 pips)
Perdita lorda:
-5 247.77 USD (58 324 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (438.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
438.70 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
226 (55.26%)
Short Trade:
183 (44.74%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
25.16 USD
Perdita media:
-29.99 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-325.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-459.90 USD (13)
Crescita mensile:
15.95%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
413.28 USD
Massimale:
671.54 USD (12.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.73% (669.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 407
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 634
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.7K
GBPUSD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.00 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +438.70 USD
Massima perdita consecutiva: -325.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.02 × 672
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Earnex-Trade
3.83 × 413
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.19 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
5.49 × 1396
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real11
5.60 × 550
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
29 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati