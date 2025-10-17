- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
409
Profit Trade:
234 (57.21%)
Loss Trade:
175 (42.79%)
Best Trade:
220.00 USD
Worst Trade:
-82.80 USD
Profitto lordo:
5 886.34 USD (65 077 pips)
Perdita lorda:
-5 247.77 USD (58 324 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (438.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
438.70 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
226 (55.26%)
Short Trade:
183 (44.74%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
25.16 USD
Perdita media:
-29.99 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-325.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-459.90 USD (13)
Crescita mensile:
15.95%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
413.28 USD
Massimale:
671.54 USD (12.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.73% (669.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|634
|GBPUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.7K
|GBPUSD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.00 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +438.70 USD
Massima perdita consecutiva: -325.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.02 × 672
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Earnex-Trade
|3.83 × 413
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.19 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
FBS-Real
|4.88 × 16
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.49 × 1396
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real11
|5.60 × 550
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
