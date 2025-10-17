SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Night Gold rider
Georgios Baizanis

Night Gold rider

Georgios Baizanis
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
30 (83.33%)
Loss Trade:
6 (16.67%)
Best Trade:
236.70 USD
Worst Trade:
-464.10 USD
Profitto lordo:
1 573.69 USD (4 871 pips)
Perdita lorda:
-1 043.07 USD (2 751 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (530.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
530.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.26%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
36 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
14.74 USD
Profitto medio:
52.46 USD
Perdita media:
-173.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-288.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-464.10 USD (1)
Crescita mensile:
-2.31%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.53 USD
Massimale:
464.10 USD (41.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.66% (464.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 35
EURUSDb 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 531
EURUSDb 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 2.1K
EURUSDb 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +236.70 USD
Worst Trade: -464 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +530.62 USD
Massima perdita consecutiva: -288.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Night gold trading. only 1 position at the time with S/L protected
Non ci sono recensioni
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 15:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati