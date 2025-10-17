- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
30 (83.33%)
Loss Trade:
6 (16.67%)
Best Trade:
236.70 USD
Worst Trade:
-464.10 USD
Profitto lordo:
1 573.69 USD (4 871 pips)
Perdita lorda:
-1 043.07 USD (2 751 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (530.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
530.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.26%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
36 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
14.74 USD
Profitto medio:
52.46 USD
Perdita media:
-173.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-288.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-464.10 USD (1)
Crescita mensile:
-2.31%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.53 USD
Massimale:
464.10 USD (41.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.66% (464.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|35
|EURUSDb
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|531
|EURUSDb
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|2.1K
|EURUSDb
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +236.70 USD
Worst Trade: -464 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +530.62 USD
Massima perdita consecutiva: -288.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Night gold trading. only 1 position at the time with S/L protected
