Miroslav Pacholik

Compilator

Miroslav Pacholik
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 4%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
6.30 USD
Worst Trade:
-3.45 USD
Profitto lordo:
20.22 USD (806 pips)
Perdita lorda:
-5.48 USD (210 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
19.92%
Massimo carico di deposito:
22.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.27
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.69
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
3.37 USD
Perdita media:
-2.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.45 USD (1)
Crescita mensile:
4.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.45 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (3.45 USD)
Per equità:
1.90% (6.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 9
AUDJPY 8
NZDJPY 3
USDJPY -2
CHFJPY -3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 361
AUDJPY 302
NZDJPY 143
USDJPY -78
CHFJPY -132
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.30 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.86 USD
Massima perdita consecutiva: -3.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real7
2.67 × 9
https://mrbillion.site/
Non ci sono recensioni
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 03:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 02:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 02:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 07:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 07:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
