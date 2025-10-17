- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
6.30 USD
Worst Trade:
-3.45 USD
Profitto lordo:
20.22 USD (806 pips)
Perdita lorda:
-5.48 USD (210 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
19.92%
Massimo carico di deposito:
22.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.27
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.69
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
3.37 USD
Perdita media:
-2.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.45 USD (1)
Crescita mensile:
4.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.45 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (3.45 USD)
Per equità:
1.90% (6.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|3
|USDJPY
|-2
|CHFJPY
|-3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|361
|AUDJPY
|302
|NZDJPY
|143
|USDJPY
|-78
|CHFJPY
|-132
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.30 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.86 USD
Massima perdita consecutiva: -3.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.67 × 9
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
4%
0
0
USD
USD
365
USD
USD
1
100%
8
75%
20%
3.68
1.84
USD
USD
2%
1:100