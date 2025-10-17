SegnaliSezioni
German Mazzaferro

GeneticEvolution AI Trading

German Mazzaferro
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 34%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
164 (73.87%)
Loss Trade:
58 (26.13%)
Best Trade:
11.27 USD
Worst Trade:
-58.83 USD
Profitto lordo:
424.37 USD (62 254 pips)
Perdita lorda:
-370.11 USD (42 023 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.49 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.04%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
143 (64.41%)
Short Trade:
79 (35.59%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-6.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-80.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.41 USD (4)
Crescita mensile:
17.21%
Previsione annuale:
208.76%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.51 USD
Massimale:
119.50 USD (54.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.74% (119.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 79
AUDCAD 41
.US500Cash 39
EURCAD 26
.USTECHCash 16
IBM 7
.US30Cash 5
GBPJPY 5
TSLA 2
PYPL 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 73
AUDCAD -32
.US500Cash -11
EURCAD 74
.USTECHCash 13
IBM -4
.US30Cash -22
GBPJPY -29
TSLA -12
PYPL 9
EURJPY -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 6.6K
AUDCAD 205
.US500Cash -495
EURCAD 7K
.USTECHCash 14K
IBM -261
.US30Cash -1.7K
GBPJPY -4.3K
TSLA -1.1K
PYPL 971
EURJPY -104
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.27 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.93 USD
Massima perdita consecutiva: -80.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 7
StriforLLC-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 6
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 211
RoboForex-ECN
1.29 × 551
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 78
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
OANDA-Live-1
6.32 × 50
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
7.00 × 208
21 più
After several testing(see drawdown in chart), we found a signal that's very safe and fast. 
Low risk
Non ci sono recensioni
2025.10.17 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.01% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 16:41
A large drawdown may occur on the account again
