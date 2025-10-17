- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
164 (73.87%)
Loss Trade:
58 (26.13%)
Best Trade:
11.27 USD
Worst Trade:
-58.83 USD
Profitto lordo:
424.37 USD (62 254 pips)
Perdita lorda:
-370.11 USD (42 023 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.49 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.04%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
143 (64.41%)
Short Trade:
79 (35.59%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-6.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-80.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.41 USD (4)
Crescita mensile:
17.21%
Previsione annuale:
208.76%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.51 USD
Massimale:
119.50 USD (54.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.74% (119.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|AUDCAD
|41
|.US500Cash
|39
|EURCAD
|26
|.USTECHCash
|16
|IBM
|7
|.US30Cash
|5
|GBPJPY
|5
|TSLA
|2
|PYPL
|1
|EURJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|73
|AUDCAD
|-32
|.US500Cash
|-11
|EURCAD
|74
|.USTECHCash
|13
|IBM
|-4
|.US30Cash
|-22
|GBPJPY
|-29
|TSLA
|-12
|PYPL
|9
|EURJPY
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.6K
|AUDCAD
|205
|.US500Cash
|-495
|EURCAD
|7K
|.USTECHCash
|14K
|IBM
|-261
|.US30Cash
|-1.7K
|GBPJPY
|-4.3K
|TSLA
|-1.1K
|PYPL
|971
|EURJPY
|-104
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.27 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.93 USD
Massima perdita consecutiva: -80.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 7
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.23 × 211
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 551
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 78
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|6.32 × 50
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|7.00 × 208
After several testing(see drawdown in chart), we found a signal that's very safe and fast.
Low risk
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
57
91%
222
73%
100%
1.14
0.24
USD
USD
55%
1:500