Adul Tanthuvanit

Jsko

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
30 (63.82%)
Loss Trade:
17 (36.17%)
Best Trade:
2.73 USD
Worst Trade:
-2.29 USD
Profitto lordo:
29.33 USD (3 099 pips)
Perdita lorda:
-25.34 USD (2 425 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.86%
Massimo carico di deposito:
8.25%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
9 secondi
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
6 (12.77%)
Short Trade:
41 (87.23%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-1.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.45 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.14 USD
Massimale:
4.85 USD (4.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.72% (4.85 USD)
Per equità:
0.42% (0.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 674
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.73 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.61 USD
Massima perdita consecutiva: -4.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.17 14:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
