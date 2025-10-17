- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
9 (50.00%)
Loss Trade:
9 (50.00%)
Best Trade:
20.24 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
66.55 USD (125 766 pips)
Perdita lorda:
-79.74 USD (125 372 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (33.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
8 (44.44%)
Short Trade:
10 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.73 USD
Profitto medio:
7.39 USD
Perdita media:
-8.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.00 USD (3)
Crescita mensile:
-4.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.51 USD
Massimale:
46.51 USD (14.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|3
|GBPJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-26
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-25K
|BTCUSD
|23K
|GBPJPY
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.24 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.62 USD
Massima perdita consecutiva: -30.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real12
|2.16 × 38
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.24 × 21
|
Exness-MT5Real
|8.23 × 13
|
Exness-MT5Real8
|11.93 × 4354
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
WHO AM I
Non ci sono recensioni