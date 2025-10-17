- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.60 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.92 USD (407 pips)
Perdita lorda:
-0.36 USD
Vincite massime consecutive:
8 (2.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
2.68
Attività di trading:
51.46%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
21.33
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
8.11
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
0.12 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.46% (0.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|0
|CADCHF
|1
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|0
|NZDJPY
|0
|CHFJPY
|0
|EURCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|52
|AUDJPY
|51
|CADCHF
|51
|EURNZD
|51
|GBPNZD
|51
|NZDJPY
|51
|CHFJPY
|50
|EURCHF
|50
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 24
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 8
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 250
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 6134
|
ICMarkets-MT5-2
|1.67 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|1.83 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.41 × 22
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.67 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|3.11 × 9
|
VantageInternational-Live
|3.34 × 64
|
OctaFX-Real
|3.56 × 34
|
OctaFX-Real2
|4.17 × 253
|
Ava-Real 1-MT5
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.26 × 596
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.40 × 5
|
FIBOGroup-MT5 Server
|4.45 × 11
|
Exness-MT5Real8
|4.50 × 28
|
Darwinex-Live
|5.20 × 10
|
Exness-MT5Real
|5.32 × 28
|
RoboForex-ECN
|5.67 × 21
|
Exness-MT5Real15
|6.09 × 45
24 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
1
100%
8
100%
51%
8.11
0.37
USD
USD
0%
1:500