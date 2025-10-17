SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Galigol 2
Carlos Mendez Sanchez

Galigol 2

Carlos Mendez Sanchez
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.58 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.20 USD (585 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (5.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
2.84
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 585
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.58 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
Ava-Demo
19.00 × 1
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

- Buy:  https://www.mql5.com/en/users/vengavano/seller

- Contact: https://t.me/vikus66

- Stop losses and make profits on all trades.
- Very low DD
- minimum account $100.
- It is strongly recommended to use accounts with tight spreads: Raw Spread or ECN.
- With this signal you can sleep easy.

- Simple steps to correct lot size when connecting to a signal: https://www.mql5.com/en/blogs/post/23777/page4

- how to subscribe to a signal: https://www.metatrader4.com/es/signals/subscribe

- broker with the lowest spread:   https://icmarkets.com/?camp=64558


Non ci sono recensioni
2025.10.17 13:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 13:31
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.17 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati