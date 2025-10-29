SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pullback M5
Pongrat Wankeo

Pullback M5

Pongrat Wankeo
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 39%
ACCapitalMarket-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
84 (68.29%)
Loss Trade:
39 (31.71%)
Best Trade:
399.99 USD
Worst Trade:
-714.00 USD
Profitto lordo:
6 930.87 USD (18 179 pips)
Perdita lorda:
-5 697.10 USD (14 523 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (633.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
843.93 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.29%
Massimo carico di deposito:
102.23%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
97 (78.86%)
Short Trade:
26 (21.14%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
10.03 USD
Profitto medio:
82.51 USD
Perdita media:
-146.08 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-845.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 044.09 USD (3)
Crescita mensile:
23.07%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
530.67 USD
Massimale:
1 206.76 USD (31.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.05% (1 205.50 USD)
Per equità:
2.47% (109.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100Roll.ECN 44
US30Roll.ECN 35
XAUUSD.ECN 22
GBPUSD.ECN 11
SPX500Roll.ECN 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100Roll.ECN 1.2K
US30Roll.ECN 153
XAUUSD.ECN -1.3K
GBPUSD.ECN 631
SPX500Roll.ECN 547
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100Roll.ECN 2.7K
US30Roll.ECN 1.9K
XAUUSD.ECN -1.7K
GBPUSD.ECN 404
SPX500Roll.ECN 372
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +399.99 USD
Worst Trade: -714 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +633.65 USD
Massima perdita consecutiva: -845.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACCapitalMarket-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Apply a multi-timeframe pullback strategy at key levels using the H1, M15, and M5 charts.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 11:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
