- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
84 (68.29%)
Loss Trade:
39 (31.71%)
Best Trade:
399.99 USD
Worst Trade:
-714.00 USD
Profitto lordo:
6 930.87 USD (18 179 pips)
Perdita lorda:
-5 697.10 USD (14 523 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (633.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
843.93 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.29%
Massimo carico di deposito:
102.23%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
97 (78.86%)
Short Trade:
26 (21.14%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
10.03 USD
Profitto medio:
82.51 USD
Perdita media:
-146.08 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-845.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 044.09 USD (3)
Crescita mensile:
23.07%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
530.67 USD
Massimale:
1 206.76 USD (31.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.05% (1 205.50 USD)
Per equità:
2.47% (109.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100Roll.ECN
|44
|US30Roll.ECN
|35
|XAUUSD.ECN
|22
|GBPUSD.ECN
|11
|SPX500Roll.ECN
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100Roll.ECN
|1.2K
|US30Roll.ECN
|153
|XAUUSD.ECN
|-1.3K
|GBPUSD.ECN
|631
|SPX500Roll.ECN
|547
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100Roll.ECN
|2.7K
|US30Roll.ECN
|1.9K
|XAUUSD.ECN
|-1.7K
|GBPUSD.ECN
|404
|SPX500Roll.ECN
|372
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +399.99 USD
Worst Trade: -714 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +633.65 USD
Massima perdita consecutiva: -845.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACCapitalMarket-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Apply a multi-timeframe pullback strategy at key levels using the H1, M15, and M5 charts.
Non ci sono recensioni
Leva finanziaria
50USD al mese
39%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
8
80%
123
68%
0%
1.21
10.03
USD
USD
31%
1:500